البنك المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند 9%

أبقى البنك المركزي التركي اليوم الخميس على سعر الفائدة دون تغيير عند 9%، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، وفقًا لتوقعات السوق.

جاء ذلك في بيان بعد اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي، برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو.

وأشار البيان إلى استمرار المخاوف حول الركود في اقتصادات الدول المتقدمة في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

ولفت البيان إلى أنه رغم تقليص الآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات، خاصة الغذاء، بفضل أدوات الحل الاستراتيجي التي طورتها تركيا، إلا أن المستويات المرتفعة لمعدلات تضخم المنتجين والمستهلكين مستمرة على المستوى العالمي.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت خلال اجتماعها الإبقاء على السياسة النقدية ثابتة، مؤكدة أن معدل الفائدة الحالي عند مستوى كاف، بالنظر إلى المخاطر المتزايدة على الطلب العالمي.