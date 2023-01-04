الشركات التركية تضطلع بدور رئيسي في إعادة إعمار مدينة الموصل

تعمل الشركات التركية العاملة في مدينة الموصل العراقية على إنجاز مشاريع مختلفة من بناء الجسور والبنية التحتية لتنظيم حركة مياه الأمطار على نهر دجلة والقضاء على مخاطر الفيضانات والتخفيف من ازدحام حركة المرور.

وقدمت الشركات التركية مساهمات كبيرة في أعمال إعادة إعمار المدينة، التي تعرضت لدمار واسع العقد الماضي بسبب الحروب.

وتقوم الشركات التركية التي تعمل في الموصل منذ سنوات عديدة، بتنفيذ مشاريع مهمة مثل المطارات وإنشاء الجسور وأنظمة البنية التحتية والصرف الصحي وإنشاء المستشفيات والمدارس.

- تشييد جسر على نهر دجلة

قادر جتين، الذي يعمل مديرًا في شركة تركية تنشط في العراق منذ 2008، قال إن شركته بدأت منذ 4 سنوات بتنفيذ مجموعة من المشاريع في الموصل.

وأشار جتين، لمراسل الأناضول، إلى أن شركته لديها أكثر من 2000 موظف في العراق، وأن المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها تساهم بشكل نشط في تنمية البلاد.

وأوضح أن للموصل أهمية خاصة بالنسبة للشركات التركية، وأن شركته شيّدت العامين الماضيين، جسرًا حديديًا يزن 1100 طن من الفولاذ، من أجل ربط ضفتي دجلة.

ولفت جتين، إلى أن شركته شيّدت الجسر الحديدي فوق نهر دجلة من الصفر، وأن الجسر البالغ طوله 300 متر يعد حلاً هامًا للتخفيف من الاختناقات المرورية.

وقال "تهدف شركتنا للمساهمة بشكل فعال في إعادة بناء الموصل وتطويرها، وتمهيد الطريق أمام الشركات التركية الأخرى للحصول على مشاريع كبيرة في العراق".

وتابع "في الواقع، كنّا أول الواصلين إلى الموصل ونأمل أن تتبعنا المزيد من الشركات التركية".

- بُنى تحتية ومدارس ومستشفيات ومطار

وقال محمد بلكيج، الذي يعمل منسقا في شركة تركية أخرى، إنهم يعملون منذ حوالي 4 سنوات بكل كد من أجل إعادة إعمار الموصل.

وذكر بلكيج، للأناضول، أن الفيضانات كانت تتسبب أحيانًا في حدوث بعض الوفيات في المدينة، وأن شركتهم تعمل في هذه الأثناء على إنجاز مشروع لتصريف مياه الأمطار.

ولفت إلى أنهم أكملوا ما يقرب من 80 بالمئة من مشروع البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار.

وأضاف "أكملنا (حتى نهاية 2022)، خطًا يتراوح طوله بين 20 إلى 22 كيلومترًا، مستخدمين حوالي 10 آلاف طن من الحديد المسلح، وأكثر من 100 ألف متر مكعب من الخرسانة".

وعن نشاط الشركات التركية في الموصل، قال بلكيج: "من الواضح الآن أن الشركات التركية ورجال الأعمال الأتراك يضطلعون بدور مهم ورئيسي في إعادة بناء البنية التحتية التقنية للموصل".

وأضاف "تقوم الشركات التركية في هذه الأثناء بإنشاء البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار، والبنى المتعلقة بالصرف الصحي، وبناء المستشفيات والمدارس، فيما تقوم شركة تركية أخرى بإعادة بناء أحد المطارات".