شركتا الطيران التركية والمنغولية توقعان اتفاقية "الرمز المشترك"

وقّعت شركتا النقل الوطنيتان في تركيا ومنغوليا اتفاقية "الرمز المشترك" لتوسيع وجهات الطيران في شبكات كل من الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية المنغولية المرمز لها بالحروف الأولى MIAT.

وسيوفر تعاون "الرمز المشترك" المزيد من البدائل للمسافرين الذين يقومون برحلات مباشرة بين تركيا ومنغوليا ورحلات ربط عبر إسطنبول.

وبموجب الاتفاق ستستخدم الخطوط الجوية التركية رمزها TK على الرحلات التي تديرها الخطوط الجوية المنغولية MIAT بين أولان باتور وإسطنبول، بينما ستضع الخطوط المنغولية MIAT رمزها على رحلات إسطنبول-أولان باتور وأيضاً على 10 نقاط خارج إسطنبول تديرها الخطوط الجوية التركية.

وحول فوائد الاتفاقية لكلا الطرفين قال بلال أكشي الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية: "عززت الخطوط الجوية التركية والمنغولية تعاونهما القوي من خلال توقيع اتفاقية المشاركة بالرمز هذه، وحققتا زيادة الترددات المتبادلة بين إسطنبول والعاصمة أولان باتور". مضيفاً أن الصفقة ستساعد المزيد من المسافرين على زيارة "البلدين الفريدين والجميلين".

من جانبه قال مونختامير باتبايار الرئيس التنفيذي لشركة MIAT: "الخطوط الجوية التركية هي شركة طيران هامة على مستوى العالم وهي تمتلك شبكة واسعة النطاق، وتعاوننا مع شركة طيران النخبة هذه هو امتياز كبير لنا".