توقعات بتجاوز دخل الفرد السنوي بتركيا 12 ألف دولار في 2023

توقّع وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، تجاوز دخل الفرد السنوي في تركيا 10 آلاف دولار في 2022، وبأكثر من 12 ألف دولار في العام الجاري 2023، ليفوق بذلك توقعات البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل.

وأوضح نباتي، في اجتماع عقده في إسطنبول اليوم الاثنين حول تقييمه للعام المنصرم 2022 وأهداف العام 2023، أن تركيا حققت نجاحاً مهماً عبر نموذجها الاقتصادي في جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن عام 2022 كان من أصعب سنوات القرن ببلوغ التضخم العالمي مستويات تاريخية.

وبيّن وزير الخزانة والمالية أنه اعتباراً من منتصف العام الماضي، عملت الإدارة الاقتصادية في تركيا على ضمان استقرار أسعار الصرف وتعزيز الاستقرار المالي.

وأفاد نباتي أن الحكومة ساهمت في زيادة احتياطي الذهب بمقدار 129 طناً لعام 2022، مبينًا أنه سجل بذلك أعلى مستوى له منذ 8 سنوات.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي حتى نهاية الربع الثالث من العام 2022، فقد بلغت احتياطات تركيا من المعدن الأصفر 488.87 طناً.

وأضاف الوزير أن الاقتصاد التركي حقق نمواً في أول 9 أشهر من العام الماضي بمعدل 6.2 %، معززا ذلك من توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد التركي.

وأوضح أنه بتأثير النمو المرتفع يتوقع أن يتجاوز دخل الفرد السنوي العام الماضي 10 آلاف دولار، برقم أعلى من توقعات البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل.

وتابع: "ونتوقع أيضاً أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل السنوي خلال العام الجاري لأكثر من 12 ألف دولار".

وأكد نباتي أن تركيا حققت الأرقام القياسية في النمو من خلال تأسيس أرضية صلبة عبر النموذج الاقتصادي التركي، وأن الجزء المهم بهذه الأرضية هو التركيز على الإنتاج.

ولفت إلى أن الإنتاج زاد بنسبة 20 % مقارنة مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا، وأن هذه الزيادة تعادل 5 أضعاف زيادة الإنتاج في الاتحاد الأوروبي و7.5 مرات من إنتاج الولايات المتحدة.

وفي قطاع السياحة، ذكر نباتي أن توقعاتهم للعام الماضي هو بلوغ العوائد 46 مليار دولار من 51.5 مليون سائح.

وشدد الوزير التركي أنه رغم كل الظروف الصعبة في العام 2022، إلا أن أداء الميزانية العامة كان الأفضل خلال العشرين عاماً الماضية.