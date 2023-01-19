البنك المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة عند 9 بالمئة

أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، قراره بالإبقاء على سعر الفائدة عند 9 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، مشيراً إلى بدء ظهور تحسّن في معدلات واتجاه التضخم في تركيا.

جاء ذلك في بيان بعد اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، برئاسة محافظه شهاب قاوجي أوغلو.

وأشار البيان إلى بدء ظهور تحسّن في معدلات واتجاه التضخم في تركيا، وذلك بدعم من السياسات الشاملة التي تنتهجها البلاد.

وأكد البنك أنه سيستمر باستخدام جميع الأدوات بشكل حاسم حتى يتم تكوين مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم، في خطوة تتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.