القائمة الرئيسية
اقتصاد
القائمة الرئيسية

البنك المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة عند 9 بالمئة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 19.01.2023 16:01
آخر تحديث في 19.01.2023 16:13
البنك المركزي التركي الأناضول البنك المركزي التركي (الأناضول)

أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، قراره بالإبقاء على سعر الفائدة عند 9 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، مشيراً إلى بدء ظهور تحسّن في معدلات واتجاه التضخم في تركيا.

جاء ذلك في بيان بعد اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، برئاسة محافظه شهاب قاوجي أوغلو.

وأشار البيان إلى بدء ظهور تحسّن في معدلات واتجاه التضخم في تركيا، وذلك بدعم من السياسات الشاملة التي تنتهجها البلاد.

وأكد البنك أنه سيستمر باستخدام جميع الأدوات بشكل حاسم حتى يتم تكوين مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم، في خطوة تتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق توقّع وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، تجاوز دخل الفرد السنوي...
مختارات