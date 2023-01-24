افتتاح منشأة في شمال غرب تركيا لتصنيع السبائك الذهبية بقيمة 6 مليار دولار

ستبدأ المنشأة التي أقيمت للتعامل وتصنيع احتياطي الذهب الذي اكتشف في حقل تعدين في ولاية بيلجيك Bilecik شمال غرب تركيا عملياتها هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يحضر الرئيس رجب طيب أردوغان حفل إطلاق صناعة أول سبائك الذهب.

وقد اكتشف حوالي 3.5 مليون أوقية من الذهب في حقل التعدين التابع لشركة Gübretaş التابعة لتعاونيات الائتمان الزراعي التركية في منطقة سوغوتSöğüt في أواخر عام 2020. وتقدر قيمتها بحوالي 6 مليارات دولار (112.8 مليار ليرة تركية).

مع استثمار أكثر من 450 مليون ليرة تركية (23.93 مليون دولار)، أصبح 82% من الذهب المكتشف في الاحتياطي جاهزًا الآن للمعالجة والتصنيع بعد عامين من العمل.

من المتوقع أن يوفر المرفق فرص عمل لحوالي 1000 شخص.

في عام 2008، تم تسليم الحقل إلى شركة كوزا ألطن Koza Altın للقيام بالعمليات لكنه نقل إلى شركة غوبريتاش Gübretaş في ديسمبر 2019 بعد رفع دعوى قضائية لإلغاء العقد بعد أن فشل الطرف الأول في الوفاء بالتزاماته.

تهدف تركيا إلى الوصول إلى مستوى إنتاج 100 طن متري من الذهب سنويًا في السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لتصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز.