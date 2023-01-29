نباتي: معظم دخلنا القومي يُنفق على الاستثمار

قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، إن معظم الدخل القومي التركي يُنفق حالياً على الاستثمار وليس لتسديد "الفائدة" على القروض.

وأوضح نباتي، في تغريدة على حسابه بتويتر الأحد، أن الاقتصاد التركي ينمو بالإنتاج والاستثمار وليس بالاقتراض والفائدة.

وأشار وزير الخزانة والمالية التركي إلى حدوث تحول هيكلي في الاقتصاد التركي خلال الأعوام الأخيرة.

وتابع قائلا: "في عام 2002، كانت نسبة نفقات الفائدة 14.3% من الدخل القومي، وانخفض هذا المعدل إلى 2.5 % في عام 2021، وفي عام 2022، نتوقع أن ينخفض إلى 2.3 %".