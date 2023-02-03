معدل التضخم ينخفض في تركيا للشهر الثالث على التوالي محققاً 57.7 بالمئة

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، تراجع الزيادات في الأسعار في تركيا بنسبة أكبر في يناير/كانون ثاني، فيما يعد خبراً ساراً للمستهلكين الذين عانوا من ارتفاع تكاليف المعيشة لأكثر من عام.

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي (تركستات) أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 57.7% في يناير/كانون ثاني مقارنة بـ 64.3% في ديسمبر.

وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي ينخفض فيه معدل التضخم الذي بلغ ذروته 85.5% في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وهو أعلى مستوى خلال 24 عامًا.

وتمثل هذه الأرقام دفعة إيجابية للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو/أيار.

يعزو الاقتصاديون التباطؤ جزئيًا إلى انخفاض أسعار واردات تركيا من الطاقة. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي مرة أخرى إلى مستويات أوائل عام 2022 بعد ارتفاعها بسبب الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقالت صحيفة كابيتال إيكونوميكس في تقرير إن المعدل "سينخفض أكثر في الربع الأول من العام ربما أقل من 45% على أساس سنوي في مارس/آذار، لأن الارتفاع في الأسعار الذي أعقب أزمة العملة التركية في 2021 غير مشمول في مقارنة الأسعار السنوية".