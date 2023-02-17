تركيا: تأجيل منتدى أنطاليا الدبلوماسي إلى الربع الأخير من 2023

أعلنت السلطات التركية تأجيل انعقاد منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي كان مقررا خلال بين 10 ـ 12 مارس/ آذار المقبل، إلى الربع الأخير من العام الجاري على خلفية الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشر عبر حساب "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" على تويتر، الخميس.

وأكد البيان أن الزلزال المزدوج الذي وقع في قهرمان مرعش، هز تركيا يوم 6 فبراير/ شباط الجاري وأغرق البلاد في حزن عميق، حيث يعد أحد أكبر الكوارث الطبيعية خلال القرن الأخير.

وأضاف: "رغم استمرار الجهود المكثفة لأنشطة البحث والإنقاذ، والمساعدات الإنسانية بمشاركة أصدقائنا من جميع أنحاء العالم، فمن الواضح أن تأثير الكارثة ضخم وسيظل ملموسا لفترة طويلة".

وأردف: "حان الوقت لتركيا لمساعدة المتضررين من الكارثة وإعادة إعمار المنطقة، وفي ظل الظروف الحالية، أصبح من الضروري تأجيل منتدى أنطاليا الدبلوماسي إلى الربع الأخير من العام الجاري".

وأعرب البيان عن الشكر لجميع قادة العالم، ووزراء الخارجية، والخبراء، والدبلوماسيين والأكاديميين الذين أكدوا مشاركتهم في المنتدى لهذا العام والذي كان مزمعا عقده في الفترة من 10 ـ 12 مارس المقبل.

وتابع: "نود أن نعرب عن خالص امتناننا لجميع أصدقائنا الذين دعموا بلدنا خلال هذه الفترة العصيبة".

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.