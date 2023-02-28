الاقتصاد التركي يسجل أداءً أفضل من المتوقع عام 2022 مسجلاً نمواً بنسبة 5.6%

سجل الاقتصاد التركي تسارعاً في النمو بلغ 5.6% في عام 2022، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، محققًا أداءً أفضل من المتوقع في عام شهد تحديات كبيرة.

النمو كان قويًا لكنه أضعف إلى حد ما مما كان عليه في السنوات السابقة، مدفوعًا بشكل أساسي بتباطؤ الطلب.

ويتوقع أن يشهد الاقتصاد مزيدًا من البرودة هذا العام، لا سيما بسبب الزلازل المدمرة التي أثرت على مساحات شاسعة من المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا في أوائل فبراير/شباط، ما قد يؤدي إلى الضغط على التضخم وزيادة ميزانية الحكومة.

قال معهد الإحصاء التركي (TurkStat) يوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 15 تريليون ليرة تركية (905.5 مليار دولار) العام الماضي.

وأضاف أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 176.589 ليرة تركية (10.655 دولارا) في عام 2022.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الأخير من عام 2022، بنسبة 3.5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2021.

وتوقعت الدراسات الاستقصائية أن يبلغ النمو في عام 2022 والربع الرابع حوالي 5.2% و3% على التوالي.