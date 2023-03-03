شركة عالمية تبيع "توفاش" التركية حقوق التوزيع بصفقة قيمتها 425 مليون دولار

أعلنت شركة كوتش القابضة وشركة ساتيلانتيس العالمية لصناعة السيارات يوم الأربعاء، عن توصلهما إلى اتفاق لتوسيع مشروعهما المشترك توفاش، من خلال تغيير هيكل ملكية وحدة التوزيع المحلية.

وبموجب اتفاقية استراتيجية جديدة بلغت قيمتها 425 مليون دولار، ستستحوذ توفاش على جميع أسهم شركة ساتيلانتيس للتوزيع في تركيا، حسبما قال الشركاء في بيان.

ونتيجة للصفقة المبرمة، سيتم توزيع جميع علامات ساتيلانتس التجارية في البلاد مثل ألفا روميو وفيات وسيتروين وجيب ومازيراتي وغيرها، من قبل توفاش.

وقفزت أسهم توفاش بنسبة 9.8% يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي بلغ 194 ليرة تركية.

وقال البيان: "إن جمع كافة الأنشطة في تركيا تحت كيان واحد، لن يمهد فقط لتآزرٍ غير مسبوق في الأنشطة التجارية والإنتاج والبحث والتطوير على مستوى العالم، بل سيفتح الآفاق أيضاً لتقديم منتجات وخدمات أوسع وأكثر كفاءة".

وتوفاش هي شركة تصنيع سيارات مملوكة لشركة كوتش القابضة وسيتالانتيس العالمية، وهي شراكة تأسست عام 2021 من خلال دمج PSA الفرنسية و Fiat Chrysler.

وحول الصفقة المعلنة مؤخراً قال ليفانت جاكر أوغلو الرئيس التنفيذي لشركة كوتش: "نحن مصممون على الاستمرار في لعب دورنا في مداواة جروح كارثة زلزال تركيا، بينما نحاول التعافي من الألم الناجم عن هذا الحدث. وبصفتنا مجموعة كوتش، نحن ملتزمون بالاستثمار في بلدنا، إيماناً منا بأن الاتفاقية الجديدة ستساعد في التغلب على هذه الفترة الصعبة".

وأضاف: "هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى جانب حجم إنتاج توفاش وأداء التصدير فيها وقدرات البحث والتطوير التي تتمتع بها، يرتقي بالشركة إلى آفاق جديدة في صناعة السيارات".

وأوضح جاكير أوغلو: "بصفتها شركة السيارات الرائدة في تركيا، ستواصل توفاش توسيع أهدافها وتقوية أوراق اعتمادها من خلال هذا الاستثمار الجديد. وسنواصل بذل قصارى جهدنا لزيادة القدرة التنافسية لتركيا في صناعة السيارات من خلال القيمة المضافة التي سيتم توليدها".

من جانبه قال كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لشركة ساتيلانتيس، إن تركيا "تلعب دوراً مهماً في خطتنا الإستراتيجية طويلة المدى، حيث نسعى لتحقيق حصة سوقية رائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا".

وأشار تافاريس إلى أن "تعميق شراكتنا مع كوتش سيخلق أوجه تعاون ويزيد من القيمة ويزيد من إمكانات السوق لمجموعة علامات ساتيلانتيس التجارية عبر جميع القطاعات".

وفي الوقت نفسه، أعلنت ساتيلانتيس إنها ستوكل إنتاج مجموعة من المركبات والسيارات التجارية الخفيفة متوسطة الحجم، والتي يطلق عليها "K0"، إلى توفاش عبر 5 علامات تجارية ستدخل الأسواق عام 2025.