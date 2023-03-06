السعودية تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي عبر الصندوق السعودي للتنمية

أعلنت المملكة العربية السعودية أن الصندوق السعودي للتنمية وقع اتفاقية لإيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي.

وورد في بيان نشره الصندوق اليوم الاثنين، أن الاتفاقية جاءت تنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

ووقع على الاتفاقية في تركيا رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ومحافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو.

وقال الصندوق السعودي للتنمية: "هذه الوديعة ليست فقط شهادة على التعاون الوثيق والروابط التاريخية القائمة بين المملكة العربية السعودية وتركيا وشعبيهما، لكنها أيضًا دليل على التزام المملكة العربية السعودية بدعم جهود تركيا في تعزيزها اقتصادها وتعزيز النمو الاجتماعي والتنمية المستدامة".