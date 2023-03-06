نباتي: الوديعة السعودية تعكس ثقة الرياض بالاقتصاد التركي

قال وزير الخزانة والمالية التركي نورالدين نباتي إن "قرار إيداع الصندوق السعودي للتنمية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي هو نتيجة إيجابية لثقة السعودية بالاقتصاد التركي".

وثمن نباتي، في تغريدة عبر تويتر، القرار الذي جاء بعد الاتفاقية التي تم إبرامها، الاثنين، بين الصندوق السعودي للتنمية والبنك المركزي التركي.

وأشار أن هذا القرار يأتي في "إطار تعاوننا الاقتصادي والمالي المتزايد في الفترة الأخيرة، هو نتيجة إيجابية لثقة إدارة المملكة العربية السعودية بالاقتصاد التركي وجهودنا المشتركة".

وأكد وزير الخزانة والمالية التركي أن تركيا ستواصل تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السعودية ودول المنطقة.

و الاثنين، أعلن الصندوق السعودي للتنمية، توقيع اتفاقية لإيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي.

وبحسب بيان نشره الصندوق، فإن الاتفاقية جاءت تنفيذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

ووقع على الاتفاقية في تركيا، رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ومحافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو.

وقال الصندوق السعودي للتنمية إن الوديعة تأتي "امتدادًا للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق".