البنك المركزي التركي يثبت الفائدة عند 8.5 بالمئة

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة عند 8.5 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو"، لأجل أسبوع.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو، في العاصمة أنقرة.

وأشارت اللجنة أن البيانات المعلنة مؤخراً بشأن النشاط الاقتصادي "كانت في مستويات إيجابية أكثر من المتوقع لكن على الرغم من ذلك استمرت مخاوف الركود في الاقتصادات المتقدمة وظهرت ظروف تهدد الاستقرار المالي جراء تأثير المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة".

وذكرت أن الزلزال الذي وقع جنوبي البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي، سيكون له تأثير على النشاط الاقتصادي في المدى القريب لكن يتوقع ألا يكون التأثير دائماً على أداء الاقتصاد التركي على المدى المتوسط.

ورأت اللجنة أن موقف السياسة النقدية كافٍ لدعم الانتعاش اللازم بعد الزلزال من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

يذكر أن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة، 23 فبراير/ شباط الماضي، 50 نقطة أساس (من 9 في المئة إلى 8.5 في المئة).