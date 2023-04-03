ارتفاع التضخم في تركيا 2.29 بالمئة خلال شهر مارس

قالت هيئة الإحصاء التركية إن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في تركيا ارتفع في شهر مارس/ آذار الماضي 2.29 بالمئة، ليصبح 50.51 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت الهيئة، في معطيات نشرتها اليوم الاثنين، أنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ 12 من العام المنصرم، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 70.20 بالمئة، وكذلك أسعار المنتجين المحليين 113.73 بالمئة.

وأشارت أن مؤشر أسعار المستهلكين في مارس/آذار ارتفع بمعدل 12.52 بالمئة مقارنة بشهرديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.

ولفتت إلى أن نسبة التضخم على أساس سنوي سجلت أقل مستوى في الأشهر الـ 14 الأخيرة، حيث كانت 48.69 بالمئة في يناير/ كانون الثاني 2022.

وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى ارتفاع التضخم في مارس الماضي، بنسبة 2.86 في المئة.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقاً من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.