صادرات تركيا إلى بولندا تحقق أرقاماً قياسية في الربع الأول من العام

أظهرت البيانات الرسمية أن تركيا حققت أعلى قيمة صادرات إلى بولندا في الربع الأول من العام، بإجمالي 1.43 مليار دولار.

واعتماداً على بيانات من جمعية المصدرين الأتراك فإن هذا الإنجاز شهادةً على الأداء القوي لتركيا في السوق الأوروبية، إذ قام المصدرون في البلاد بتنفيذ استراتيجيات فعالة لزيادة تنوع السوق، وحققوا بالفعل نجاحاً ملحوظاً في تحطيم سجلات التصدير ليس فقط في الأسواق الرائدة ولكن في الأسواق الناشئة أيضاً مثل بولندا.

وأظهرت أرقام صادرات البلاد إلى بولندا للربع الأول زيادة بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. حيث صارت بولندا تمثل الآن 2.3% من إجمالي صادرات تركيا، وتم تصنيفها في المرتبة الحادية عشرة مع أعلى زيادة في الصادرات التركية.

علاوةً على ذلك، مكنت قيمة الصادرات إلى بولندا من جعلها تحتل المرتبة 16 بين البلدان التي زادت فيها صادرات تركيا من حيث القيمة.

هذا وقد أظهرت بولندا في الفترة المذكورة، طلباً قوياً على المنتجات الصناعية التركية، ومن بينها صناعة السيارات التي كانت الأفضل أداءً، حيث بلغت الصادرات 406.84 مليون دولار.

وتشمل القطاعات التي ساهمت بشكل كبير في صادرات تركيا إلى بولندا بعد صناعة السيارات، المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بمبلغ 146.11 مليون دولار والمعادن الحديدية وغير الحديدية بـ 128 مليون دولار والكهرباء والإلكترونيات بـ 123 مليون دولار والملابس الجاهزة بمبلغ 105.86 مليون دولار.

أما القطاعات ذات الصادرات الأقل فهي الشحن واليخوت والخدمات ذات الصلة بمبلغ 13.000 دولار، وزيت الزيتون بقيمة 61.000 دولار والمنتجات الصناعية الأخرى بمبلغ 406.000 دولار ونباتات الزينة والزهور بمبلغ 1.07 مليون دولار وتربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية بقيمة 3.45 مليون دولار.

كما تم تحديد صناعة السيارات على أنها القطاع الذي حقق أعلى زيادة في الصادرات إلى بولندا من حيث القيمة خلال الربع الأول، إذ زادت صادرات صناعة السيارات بمقدار 63.19 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كذلك أظهر قطاع الفواكه والخضروات الطازجة أيضاً زيادة كبيرة في الصادرات بلغت 34.67 مليون دولار. وكانت الكهرباء والإلكترونيات والبندق ومنتجاته والمواد والمنتجات الكيماوية من القطاعات الأخرى التي ساهمت في نمو الصادرات إلى بولندا خلال الربع الأول.

واحتلت إسطنبول المرتبة الأولى من حيث إجمالي قيمة الصادرات التي بلغت 587.48 مليون دولار إلى بولندا، تليها الولايات الشمالية الغربية صقاريا بـ 156.78 مليون دولار وكوجالي بـ 119.13 مليون دولار وبورصة بـ 105.16 مليون دولار وإزمير بـ 98.75 مليون دولار.</p>