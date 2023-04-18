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قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات يسجل زياد تصدير بنسبة 1.6 بالمئة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 18.04.2023 14:28
آخر تحديث في 18.04.2023 14:30
طراز الفنتاج في الموبيليا AHMET GUL طراز الفنتاج في الموبيليا (AHMET GUL)

حققت الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي والورق ومنتجات الغابات، رقم أعمال بلغ مليار و963 مليون دولار في الربع الأول من العام.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الأناضول، سجل القطاع زياد بنسبة 1.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الصادرات التركية في الربع الأول 61.6 مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة مع عام 2022، وهو رقم قياسي.

وكانت الوجهة الأولى لصادرات تركيا في قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات، إلى العراق حيث بلغت في الربع الأول 216.6 مليون دولار، ثم إسرائيل 106.8 ملايين دولار، تليها بريطانيا بـ 100.2 مليون دولار.

وفي حديث للأناضول أكد إركان أوكان رئيس اتحاد مصدري قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات، أنّ هدفهم هذا العام الوصول بصادرات البلاد إلى 10 مليارات دولار.

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