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أردوغان يعلن زيادة أجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 45 بالمئة

ديلي صباح
أنقرة
نشر في 09.05.2023 13:03
آخر تحديث في 09.05.2023 14:56
الرئيس رجب طيب أردوغان يتحدث خلال اجتماع للإعلان عن زيادة أجور العاملين في القطاع العام في أنقرة، 9-5-2023 صورة: الأناضول الرئيس رجب طيب أردوغان يتحدث خلال اجتماع للإعلان عن زيادة أجور العاملين في القطاع العام في أنقرة، 9-5-2023 (صورة: الأناضول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن زيادة بنسبة 45٪ في أجور العاملين في القطاع العام، اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل، في خطوة تأتي في الوقت الذي تتجه فيه تركيا إلى انتخابات حاسمة هذا الأسبوع.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمشاركة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ورؤساء نقابات عمالية.

وقال أردوغان: إن أقل أجر شهري للعاملين في القطاع العام سيرتفع إلى 15 ألف ليرة تركية (768 دولاراً أمريكياً).

وفي سياق متصل، أوضح الرئيس التركي أن حكومته تقوم أيضاً في الوقت الحالي بإعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين.

كما تعهّد بزيادة الأجور الصافية للمحاربين القدامى، والمتضررين من الإرهاب وأقارب الشهداء ممن ينضوون تحت بند العمالة الحكومية.

وأكد على أن أولويات حكوماته (حزب العدالة والتنمية) دوماً هي حماية العمالة الحكومية والمواطنين بشكل عام من آثار التضخم.

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