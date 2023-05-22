مؤشر ثقة الاقتصاد في تركيا يسجل أعلى مستوى منذ 2018

قال وزير الخزانة والمالية التركي نورالدين نباتي، الاثنين، إن مؤشر الثقة باقتصاد البلاد حقق أعلى مستوياته منذ يوليو/ تموز 2018، ببلوغه 91.1 نقطة في مايو/ أيار الجاري.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير، تعليقاً على بيان هيئة الإحصاء التركية، حول مؤشر الثقة الاقتصادية الشهري.

وأضاف نباتي: "مع زيادة الثقة في الاقتصاد التركي فإن عجلات الاقتصاد ستستمر في الدوران بزخم أكبر وستستمر الزيادة في الاستثمارات".

وأوضح أن الثقة في الاقتصاد التركي مستمرة بالازدياد يوماً بعد يوم، باستثناء التراجع في مارس/ آذار الماضي نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

وتابع: "وبالتالي فإن ارتفاع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي 4 بالمئة على أساس شهري في مايو الجاري ليبلغ 91.1 نقطة، هو أعلى مستوى منذ يوليو 2018".

ومؤشر الثقة الاقتصادية، هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام.

ويشير التصنيف فوق 100 إلى نظرة متفائلة للوضع الاقتصادي العام، بينما تشير القيمة الأقل من 100 إلى تقييم سلبي.