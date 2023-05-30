نمو الناتج المحلي الإجمالي التركي بنسبة 4% في الربع الأول

سجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 4% في الربع الأول من العام، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء، فيما تراجع النمو بسبب تأثيرات الزلازل التي ضربت جنوب البلاد في فبراير/شباط.

وكان متوسط التقدير في استطلاع أجرته رويترز شمل 15 خبيرًا اقتصاديًا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 3.9% وتراوحت التوقعات بين 1.2% و 5.5%.

فقد أعلن وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي أن تركيا حققت ثاني أكبر نمو خلال الربع الأول من العام الجاري بين دول الاتحاد الأوروبي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

جاء ذلك في تغريدات نشرها، الأربعاء، عبر تويتر تعليقًا على بيانات هيئة الإحصاء التركية حول إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد تركيا، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني - مارس/ آذار 2023.

وأشار نباتي إلى أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الأول من 2023 نموًا بنسبة 4 بالمئة بالقيمة الحقيقية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال: "استطاع بلدنا أن يصبح ثاني أكثر بلد نموًا على أساس سنوي في الربع الأول من العام بين بلدان الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم الإعلان عن بياناتها".

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1961، وتضم 31 من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

وتلتزم المنظمة بدعم النمو المستدام والتوظيف ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.

وأكد الوزير أن الحكومة التركية حافظت على عجلة الاستثمارات والإنتاج والتوظيف رغم كارثة الزلزال، والظروف العالمية الصعبة.

ولفت إلى أن العمالة ازدادت بنحو 1.6 مليون شخص في الربع الأول من العام الجاري، ليتراجع معدل البطالة إلى خانة الآحاد بنسبة 9.9 في المئة.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان، أن الاقتصاد التركي واصل نموه للربع الـ 11 على التوالي.

وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع للأناضول، أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.74 بالمئة.