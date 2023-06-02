الأعلى قيمة في مايو.. الصادرات التركية تسجل 21.7 مليار دولار

أعلن وزير التجارة التركي اليوم الجمعة أن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 14.4% على أساس سنوي لتصل إلى 21.7 مليار دولار، مسجلة أفضل رقم في مايو/أيار على الإطلاق.

وقال محمد موش: "هذه أعلى قيمة صادرات في شهر مايو على الإطلاق. ستظل صادراتنا هي القوة الدافعة للنمو".

وأظهرت البيانات الرسمية أن الواردات ارتفعت بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 34.3 مليار دولار.

وقفز عجز التجارة الخارجية بنسبة 19% عن العام الماضي إلى 12.7 مليار دولار.

وفي الفترة من يناير إلى مايو، ارتفعت الشحنات الصادرة بنسبة 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 102.5 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن الواردات زادت بنسبة 8.9% إلى 158.6 مليار دولار.

فيما ارتفع فجوة التجارة الخارجية بنحو 30% على أساس سنوي إلى 56.1 مليار دولار.