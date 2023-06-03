صادرات السجاد التركي ترتفع بنسبة 48.5% على أساس شهري

سجلت قطاع السجاد التركي في مايو/ أيار الماضي زيادة في صادراته بلغت 48.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأعرب رئيس مجلس قطاع السجاد لدى جمعية المصدرين الأتراك صلاح الدين قبلان، عن سعادته لعودة الصادرات إلى طبيعتها.

وذكر قبلان في بيان الجمعة، أن قيمة صادرات السجاد في مايو الماضي بلغت 234 مليونا و317 ألف دولار، مسجلة زيادة 48.5 في المئة.

وقال إن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير/ شباط 2023 ألحق أضرارا بمنتجي ومصدري السجاد في المنطقة.

وأشار إلى أن مصانع السجاد في المنطقة المنكوبة عادت إلى العمل من جديد، وأن أنشطة الإنتاج تتواصل فيها بزخم كبير.