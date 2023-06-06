البنك الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد التركي من 2.7 إلى 3.2

عدل البنك الدولي توقعاته حول الاقتصاد التركي للعام 2023 بتحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمئة بدل 2.7 بالمئة التي توقعها مطلع العام الجاري.

جاء ذلك في تقرير نشر الثلاثاء، حول التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنسبة 3.2 بالمئة العام الجاري، عوضا عن توقعات سابقة نشرها يناير/ كانون الثاني الماضي توقع فيها نموه 2.7 بالمئة فقط.

كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام 2024 إلى 4.3 بالمئة بدلا من 4 بالمئة في السابق، وتوقع نموا بنسبة 4.1 بالمئة في العام 2025.

وأشار التقرير إلى مواصلة تركيا تقديم إسهام مهم في نمو منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.