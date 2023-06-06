مديرة تنفيذية مقيمة في الولايات المتحدة مرشحة لإدارة البنك المركزي التركي

التقى وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيمشك بحفيظة غاية إركان، المسؤولة المالية الأولى في الولايات المتحدة، والمرشحة المحتملة لمنصب محافظ البنك المركزي التركي الجديد، حسبما ذكرت تقارير إعلامية يوم الإثنين.

وعُقد اجتماع شيمشك مع إركان في العاصمة أنقرة، بعد يوم من وصولها إلى تركيا قادمة من الولايات المتحدة، وفقاً لوسائل إعلام محلية ووكالات أنباء عالمية عن مسؤولين مطلعين.

وأوضحت المصادر أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلتقي بها قريباً لمناقشة الدور المحتمل.

وتأتي الاجتماعات بعد فترة قصيرة من إعادة انتخاب أردوغان، وبينما يُعيد تشكيل فريقه الاقتصادي.

ويرى المحللون أن تعيين شيمشك قد يشير إلى خروج الحكومة عن السياسات الاقتصادية التي تتمحور حول أسعار الفائدة المنخفضة.

وعلى مدى السنوات العديدة الماضية حثت الحكومة على التحفيز النقدي، بهدف تحقيق استقرار الأسعار من خلال خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز الصادرات وقلب العجز المزمن في الحساب الجاري إلى فائض.

ويُتوقع أن تكون إركان أحد "المرشحين القلائل" لرئاسة البنك المركزي الحالي لجمهورية تركيا بعد كافجي أوغلو الذي قاد حملة التيسير التي أدت إلى خفض معدل الفائدة من 19% إلى 8.5% عام 2021.

ولم يتسن لوكالات الإعلام الوصول إلى إركان الرئيسة التنفيذية المشاركة السابقة في First Republic Bank والعضوة المنتدبة في Goldman Sachs، للحصول على تعليق منها.

وبعد تعيينه في مجلس الوزراء الجديد نهاية الأسبوع، قال شيمشك الذي يحظى بتقدير كبير في الأسواق المالية، إن البلاد ليس لديها خيار سوى العودة إلى "الأرضية العقلانية" لضمان القدرة على التنبؤ في الاقتصاد.

وشدد خلال عطلة نهاية الأسبوع على أهمية خفض التضخم إلى رقم واحد، وزيادة القدرة على التنبؤ وتسريع التحول الهيكلي.

وقال إن السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية ستدعم البنك المركزي التركي للمساعدة في خفض التضخم.

وتعتبر ميول سياسة إركان الحاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة المالية من برينستون، غير واضحة نظراً لعدم تمتعها بخبرة رسمية في السياسة النقدية خلال مسيرتها المهنية التي تشمل وول ستريت ومجالس إدارة الشركات الأمريكية.

من جانبها قالت كاثرين وايلد الرئيسة والمديرة التنفيذية الشريكة لمنظمة نيويورك سيتي، وهي منظمة غير ربحية عملت فيها إركان كمديرة لمجلس الإدارة، إنها تحظى بالاحترام في الصناعة المالية في نيويورك و"تعتبر قوية وذكية وفعالة".

وأضافت وايلد: "إنها بالتأكيد ليست شخصاً يمكن الضغط عليه، لكنها يمكن أن تختلف دون أن تكون غير مرغوباً فيها".

ومن المتوقع أن تمثل إركان في حال تم تعيينها وهي في أوائل الأربعينيات من عمرها، جيلاً جديداً على رأس البنك المركزي التركي حيث ستكون خامس رئيس للبنك المركزي في البلاد خلال 4 سنوات.

وشغلت إركان في بنك فيرست ريبابليك من 2014 إلى 2021 مناصب شملت الرئيس وعضو مجلس الإدارة وكبيرة مسؤولي الاستثمار، قبل أن تستقيل في خطوة مفاجئة منذ أكثر من عام.

وهذا العام، أصبح بنك فيرست ريبابليك ومقره سان فرانسيسكو أكبر بنك أمريكي يفشل منذ عام 2008 ، بعد أن استولى عليه المنظمون وتم بيعه إلى جي بي مورجان.

يذكر أن إركان هي مديرة في مجلس إدارة Marsh McLennan إحدى شركات Fortune 500، وعُينت الرئيسة التنفيذية لشركة Greystone وهي شركة تمويل واستثمار عقاري، العام الماضي.