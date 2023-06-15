اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي في تركيا برئاسة نائب أردوغان

ترأس جودت يلماز نائب الرئيس التركي، الخميس، اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي في العاصمة أنقرة.

وينعقد الاجتماع في المجمع الرئاسي حالياً، ويشارك فيه كل من وزراء العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيق هان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قجر، والزراعة والغابات إبراهيم يومقلي، والتجارة عمر بولات، بحسب وكالة الأناضول.

كما يحضر الاجتماع كل من رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية إبراهيم شنل، ورئيسة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، وممثلو المؤسسات المعنية.

وبحسب الوكالة، من المتوقع أن يتناول الاجتماع التطورات الاقتصادية في تركيا، والخطوات الممكنة من أجل مواجهة التضخم.

ومن المنتظر أن يدلي يلماز بتصريحات عقب الاجتماع.