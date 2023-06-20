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في زيادة بنحو 34 %.. تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 11 ألفاً و402 ليرة

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 20.06.2023 12:27
آخر تحديث في 20.06.2023 12:32
بائع تركي يضع تسعيرة للفواكه في سوق بازار، في أنقرة، تركيا، 27-5-2023 صورة: رويترز بائع تركي يضع تسعيرة للفواكه في سوق "بازار"، في أنقرة، تركيا، 27-5-2023 (صورة: رويترز)

أعلنت تركيا، الثلاثاء، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 11 ألفا و402 ليرة (نحو 483 دولار) لفترة النصف الثاني من العام الجاري 2023، في زيادة بنحو 34 بالمئة.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته وزارة العمل والضمان الاجتماعي مع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، الذي يشمل ممثلين حكوميين وآخرين عن اتحاد نقابات العمال وأرباب العمل.

وصرح وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد أشيق هان، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف و506 ليرات إلى 11 ألفا و402 ليرة، جاء باتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل.

وأضاف الوزير أن القرار يبدأ سريانه اعتباراً من 1 يوليو/ تموز المقبل.

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