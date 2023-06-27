ارتفاع قياسي لصافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي بنحو 8.5 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى تسعة مليارات تقريبا، في أكبر زيادة أسبوعية على الإطلاق، مع توقفه عن التدخل في سوق العملات وتراجع الليرة، وفق ما أعلن أربعة مصرفيين اليوم الثلاثاء.

كما ارتفع إجمالي احتياطيات البنك بنحو 4.5 مليار دولار إلى 107.5 مليار حتى 23 يونيو/حزيران، وفقا لحسابات المصرفيين.

وتراوحت تقديرات زيادة صافي الاحتياطيات بين 8.2 و8.8 مليار دولار، فيما تراوحت تقديرات إجمالي الاحتياطيات بين 4.3 و4.8 مليار دولار.

وكانت آخر مرة سجل فيها البنك أكبر زيادة أسبوعية في صافي الاحتياطيات الدولية قبل ذلك في فبراير/شباط 2002 وقد بلغت 8.2 مليار دولار