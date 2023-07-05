تركيا ترفع ضرائب الشركات والسيارات لتمويل إعادة الإعمار بعد الزلزال

قررت تركيا زيادة ضرائب الشركات وإصدار ضريبة إضافية على السيارات لتمويل التعافي من الزلازل الكبيرة التي ضربت البلاد في فبراير/شباط، وفقًا لمشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان اليوم الأربعاء.

قدم حزب التنمية والعدالة مشروع قانون إلى البرلمان يقترح رفع الضرائب على الشركات من أجل تمويل التعافي من الأضرار الناجمة عن الزلازل.

وأسفرت الزلازل التي هزت جنوب تركيا عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتشريد الملايين.

وحسب تقديرات شركات وخبراء اقتصاديين والحكومة فإن إعادة الإعمار قد تُكلف البلاد أكثر من 100 مليار دولار.

ووعدت الحكومة بإعادة بناء أكثر من 600 ألف منزل لمن فقدوا منازلهم جراء الهزات الأرضية.

ومن بين عدد من الزيادات الضريبية المقترحة، يتضمن مشروع القانون رفع الضريبة على الشركات إلى 25 بالمئة من 20 بالمئة حاليا، ورفع الضريبة على البنوك والمؤسسات المالية إلى 30 بالمئة من 25 بالمئة حاليا.

سيتم فرض ضرائب إضافية على السيارات من المركبات التي سيتم تسجيلها بحلول نهاية العام. وفقًا لمشروع القانون، ستكون الدفعة الإضافية لمرة واحدة هي نفس مبلغ ضريبة السيارات المستحقة لعام 2023.

وبهدف تشجيع التجارة الخارجية، يتضمن مشروع القانون إعفاء ضريبيا بواقع خمس نقاط مئوية على دخل الشركات من التصدير، وذلك بحسب مشروع القانون المرسل إلى البرلمان.