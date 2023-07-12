دعوة سعودية لشركات المقاولة التركية للاستثمار في قطاع الإسكان في المملكة

أشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل بإنجازات شركات المقاولات التركية ومهنيتها متمنياً أن يدخل المزيد منها في مشاريع داخل المملكة.

جاء ذلك في كلمة له، أمس الثلاثاء، في اجتماع وفد سعودي برئاسة الوزير الحقيل، مع أعضاء اتحاد المقاولين الأتراك في العاصمة أنقرة، حسب بيان للاتحاد.

وأضاف الوزير السعودي أن المملكة وفي إطار رؤية 2030 خصصت ميزانية بقيمة 100 مليار دولار لمشاريع البلديات، وأخرى بقيمة 50 مليار دولار لمشاريع بناء الشقق.

وأشار إلى معرفة السعودية بقدرات المقاولين الأتراك، معرباً عن رغبتها في رؤية المزيد من شركات المقاولات التركية في المشاريع المتواصلة داخل المملكة ضمن إطار رؤية 2030.

وأكد الوزير الحقيل استعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة لشركات المقاولات التركية النشطة في السعودية.

كما دعا شركات المقاولات التركية للمشاركة في فعالية "Cityscape Global" حول العقارات، والمزمع إقامتها في العاصمة الرياض بين 10 و13 سبتمبر/ أيلول المقبل.

بدوره، قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أردال أران، إن رغبة الوزير السعودي مؤشر على عزم الجانبين تعزيز التعاون في هذا المجال.

وأضاف أن المقاولين الأتراك لديهم الرغبة والاستعداد للإسهام في رؤية المملكة لعام 2030، مبيناً أن العديد من الشركات التركية تقدمت ضمن هذا الإطار بطلبات التسجيل للسلطات السعودية.