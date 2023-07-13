أصول البنك المركزي التركي الاحتياطية تصعد لـ 110.4 مليارات دولار

صعدت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي التركي بمقدار 1.83 مليار دولار في الأسبوع الأول من يوليو/تموز الجاري، إلى 110.41 مليارات دولار، مقارنة مع نهاية يونيو/ حزيران، بحسب بيانات نقدية ومصرفية أسبوعية صدرت عن البنك، الخميس.

وتضم الأصول الاحتياطية للبنك المركزي التركي النقد الأجنبي واحتياطات الذهب.

وبلغ إجمالي احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي 69 ملياراً و836 مليون دولار، بنهاية 7 يوليو الجاري.

في المقابل، بلغت احتياطات الذهب حتى نهاية الفترة، نحو 40 مليارا و580 مليون دولار.

وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي، أن تركيا تأتي في المرتبة الـ 13 عالميا، كأكبر حائز على احتياطات المعدن الأصفر، بإجمالي 428.4 طنا.