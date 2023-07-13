حصة تركيا من الصادرات العالمية تحقق نمواً بنسبة 1.04 بالمئة في الربع الأول

قال وزير التجارة عمر بولاط إن الصادرات التركية العالمية حققت نمواً 1.04 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، وأن خط النمو لم يتوقف خلال هذه الفترة.

وأوضح بولات عبر "تويتر" الخميس، أن حصة تركيا من الصادرات العالمية للعام 2021 بلغت 1 بالمئة لأول مرة في تاريخها ببلوغ قيمتها 225.2 مليار دولار من أصل 22.3 ترليون دولار قيمة الصادرات العالمية.

وأضاف أن صادرhت بلاده في العام 2022، بلغت 254.2 مليار دولار وحققت 1.02 بالمئة من إجمالي الصادرات العالمية البالغة 24.9 ترليون دولار.

وفي العام الحالي، استمر الاتجاه المتزايد للصادرات التركية وبلغت حصة تركيا العالمية خلال الربع الأول، 1.04 بالمئة بعد بلوغ الصادرات خلال 12 شهرا 255.7 مليار دولار.