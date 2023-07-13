سفير تركيا في بيجين: نعمل بجهد لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الصين

قال السفير التركي في الصين إسماعيل حقي موسى، إن أنقرة تواصل جهودها الدبلوماسية لرفع مستوى العلاقات مع الصين.

تصريحات السفير التركي جاءت الخميس، خلال مشاركته في مؤتمر الأعمال التركي الصيني الذي عقد في إسطنبول، حيث أضاف أن علاقاتنا مع الصين لها خلفية تاريخية متجذرة.

وأضاف: "العلاقات تتطور على نطاق واسع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والأكاديمية".

وتابع: "الجزء الأكثر تطورا هو بالطبع العلاقات التجارية والاقتصادية حيث بلغ حجم التبادل التجاري 45 مليار دولار".

وأوضح السفير التركي أن هناك عجزا في حجم التبادل التجاري مع الصين، مؤكدا أن العجز سيزول من خلال تشجيع الاستثمارات والسياحة الصينية وتحويلها إلى "هيكل مستدام".

وأشار إلى أن الأنشطة السياحية وصلت إلى ذروتها عام 2019، حيث زار 560 ألف سائح صيني تركيا، مضيفا "هذا الرقم منخفض للغاية ونرغب في زيادته".

وذكر موسى أن الفترة المقبلة قد تشهد كثافة في الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا والصين، مشيرا إلى مواصلة الجهود للقيام بزيارات رفيعة المستوى على مستوى الوزراء ورؤساء الدول.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد أنشطة استثمارية في مجالات استراتيجية وخاصة في قطاع الطاقة والطاقة النووية.