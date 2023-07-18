تركيا وبريطانيا على طريق تحديث اتفاقية التجارة الحرة الثنائية

أعلنت وزارة التجارة التركية في بيان الاتفاق مع بريطانيا على بدء المحادثات في سبيل تحديث اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.

وعلق وزير التجارة عمر بولات على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي على البيان بأنه بمثابة موافقة البلدين على تحديث اتفاقية التجارة الحرة بينهما الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وقال بولات: "نهدف من وراء تحديث اتفاقية التجارة الحرة لتحقيق فرص سوقية إضافية لصادراتنا من الخدمات والمنتجات".

وأكد البيان المشترك على العمل من أجل تحديث اتفاقية التجارة الحرة لتتلاءم مع ظروف القرن الواحد والعشرين.

بالمقابل أعلن السفير البريطاني في أنقرة جيل موريس موافقة بريطانيا وتركيا على توسعة التجارة الحرة بينهما.

وفي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار موريس إلى أنّ اتفاقية التجارة الحرة الموسعة الحديثة، ستضاعف حجم التجارة بين البلدين التي بلغت العام الفائت 23 مليار جنيه استرليني (30.7 مليار دولار).

ووصف السفير البريطاني البلدين بالشريكين والحليفين، مبينا أنّ موافقة البلدين على تحديث الاتفاقية مثير للحماس.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التجارة في المملكة المتحدة في بيانها، بدء المحادثات مع تركيا من أجل اتفاقية تجارة محدثة بين البلدين.

وذكر البيان أنّ وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك ووزير التجارة البريطاني عمر بولات اتفقا في لقائهما الأسبوع الفائت على بدء المحادثات من أجل اتفاقية تجارة جديدة وتعميق التجارة البينية.

وحسب البيان سيلتقي الثلاثاء مسؤولون من البلدين في أنقرة من أجل بحث إدراج الخدمات والتجارة الرقمية في اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لتتناسب مع الاقتصاد الحديث للدولتين.