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وزير الخزانة والمالية التركي: سنقدم أقصى دعم للصادرات

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 20.07.2023 18:30
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك صورة: الأناضول وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (صورة: الأناضول)

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أنهم سيقدمون أقصى دعم للصادرات مع اتخاذ إجراءات لموازنة الطلب المحلي.

جاء ذلك في تغريدة للوزير التركي على حسابه بتويتر، الخميس، تعليقاً على قيام البنك المركزي بزيادة الحد اليومي للبنوك لائتمان إعادة الخصم للمُصدرين بمقدار 5 أضعاف إلى 1.5 مليار ليرة تركية (56 مليون دولار).

وأكد شيمشك أن إحدى الأولويات الرئيسية للبرنامج المذكور هي دعم الصادرات بقوة.

وأوضح: "سنقدم أقصى دعم للصادرات مع اتخاذ إجراءات لموازنة الطلب المحلي، سنوجه الموارد التي نحصل عليها من الخارج إلى الصادرات والاستثمارات".

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