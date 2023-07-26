انطلاق مؤتمر "معاً من أجل اليمن" في إسطنبول

انطلق في إسطنبول، الأربعاء، مؤتمر "معاً من أجل اليمن"، الذي يهدف إلى توعية الرأي العام الدولي بالأوضاع الإنسانية "المتردية" في اليمن.

ويشرف على تنظيم المؤتمر "الوكالة اليمنية الدولية للتنمية" بدعم من منظمات المجتمع المدني، ومن بينها هيئة الإغاثة التركية "İHH" ومؤسسة توكل كرمان واتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي "İDSB".

كما يتناول المؤتمر القضايا الصحية والتعليمية في اليمن.

وأشار رئيس الوكالة اليمنية الدولية للتنمية عبد الرقيب عباد، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، إلى الظروف العصيبة التي تحيط بالعملية التعليمية في اليمن.

فيما أكد سفير اليمن لدى أنقرة محمد صالح أحمد طريق، أن بلاده تعاني من مشاكل في المجالين الصحي والتعليمي، مبينا أن 4 ملايين شخص لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم الأساسية.

بدوره، أفاد نائب رئيس مجلس أمناء هيئة الإغاثة التركية "İHH"، حسين أوروج، أن اليمن قادر على أن يعود ليكون إحدى الحضارات المهمة في العالم.

من جانبه، قال أمين عام اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي "İDSB"، أيوب أكبال إنه يجب على مكونات منطقتنا التعارف عن كثب ودعم قضاياها بدينامياتها الخاصة.

ومنذ نحو 9 سنوات يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفاً وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة.