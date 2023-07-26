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نائب أردوغان يترأس اجتماعا لمجلس التنسيق الاقتصادي التركي

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 26.07.2023 11:47
اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي في أنقرة اليوم الأناضول اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي في أنقرة اليوم (الأناضول)

يعقد "مجلس التنسيق الاقتصادي" التركي اجتماعا اليوم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، برئاسة جودت يلماز نائب الرئيس.

ويشارك في الاجتماع كل من وزراء العمل والضمان الاجتماعي وداد اشقهان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، والتجارة عمر بولات.

كما يحضر الاجتماع رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية إبراهيم شنل، ورئيسة البنك المركزي حفيظة غايه أركان، إلى جانب مسؤولين آخرين.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع عملية إعداد البرنامج متوسط المدى المخطط الكشف عنه في سبتمبر/ أيلول المقبل، وقرارات السياسة النقدية الأخيرة، والتطورات المتعلقة بالوديعة المحمية والتصدير والاستثمار ومقترحات الدعم.

كما سيبحث المجتمعون الاحتكار الحاصل في قطاعات السيارات والأغذية وبيع المفرق، إلى جانب الجهود الرامية لمكافحة التسعير غير العادل.

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