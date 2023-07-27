البنك المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم لنهاية 2023 إلى 58 بالمئة

أعلنت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، أن البنك سيعزز سياسة التشديد النقدي تدريجياً لغاية تحقيق تحسن ملحوظ في توقعات التضخم، مشيرة إلى أن البنك رفع توقعاته بشأن معدل التضخم في تركيا لنهاية العام الجاري إلى 58 في المئة (من 22.3 في المئة).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس في المركز الإداري للبنك بالعاصمة التركية أنقرة للتعريف بتقرير التضخم الثالث للعام الجاري.

وأشارت أركان إلى أن البنك قام بتحديث افتراضاته فيما يتعلق بمؤشر النمو العالمي الذي يلخص الطلب الخارجي.

وقالت إن البنك رفع توقعاته بشأن معدل التضخم في تركيا لنهاية العام الجاري 2023 إلى 58 في المئة (من 22.3 في المئة).

وأكدت أن توقعات البنك بشأن التضخم لنهاية عام 2024 تم تحديثها إلى 33 في المئة (من 8.8 في المئة).

وكشفت أركان أن البنك يتوقع تراجع التضخم إلى 15 في المئة نهاية عام 2025.

وأضافت: "سنعزز سياسة التشديد النقدي تدريجيًا لغاية تحقيق تحسن ملحوظ في توقعات التضخم".

وبيّنت أن البنك يعمل على تشكل الأرضية التي تضمن بدء مرحلة تخفيض معدل التضخم في البلاد عام 2024.

وأردفت: "سنستمر في استخدام جميع أدواتنا بكل حزم إلى أن يتراجع معدل التضخم إلى خانة الآحاد وهدفنا متوسط المدى".

ولفتت إلى زيادة احتياطيات المركزي التركي بنحو 15 مليار دولار ووصولها إلى أكثر من 113 مليار دولار بحلول 14 يوليو/تموز الجاري.