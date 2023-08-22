تركيا تعمل للتعاون مع السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، أن تركيا تعمل على إقامة تعاون شامل مع المملكة العربية السعودية، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية في بيان، الثلاثاء، أن كاجر شارك في الاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين، المنعقد في مدينة بنغالور الهندية.

وحضر كاجر جلسات عقدت تحت عنوان "البنية التحتية الرقمية العامة والأمن في الاقتصاد الرقمي، والمهارات الرقمية".

وخلال الاجتماع تحدث كاجر عن أنشطة تركيا في مجالات البنية التحتية الرقمية العامة والأمن في الاقتصاد الرقمي والمهارات الرقمية.

وأشار كاجر أن اجتماعات مجموعة العشرين هي منصة يمكن من خلالها تبادل المبادرات التي يمكن تطويرها على المستوى العالمي، وتبادل الدول تجاربها مع الدول الأخرى.

وبين أن التطبيقات التي طورتها تركيا والخدمات المقدمة للمواطنين تتم مشاركتها على نطاق واسع مع الدول الأخرى.

وقال إن تركيا أكثر تقدما من العديد من البلدان فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية العامة.

وتابع: "وعلى وجه الخصوص، تعد بوابة الحكومة الإلكترونية E- Devlet أكثر تطبيقاتنا نجاحًا في هذا المجال حيث تحولت إلى منصة تضم 990 مؤسسة عامة وتقدم أكثر من 7 آلاف خدمة لأكثر من 64 مليون مواطن".

وأكمل: "بوابة الحكومة الإلكترونية بنية تحتية رقمية عامة ناجحة للغاية تجذب انتباه جميع البلدان".

وذكر أن بلاده تهدف إلى إقامة تعاون شامل مع السعودية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحا أنهما قررا تسريع العمل المتبادل بهذا الصدد.

وتابع: "في مجال الحكومة الإلكترونية على وجه الخصوص، سنعمل على تعزيز التكامل بين البنية التحتية الرقمية العامة في السعودية وبوابة الحكومة الإلكترونية بتركيا. سنقدم خدمات رقمية يمكن أن يستفيد منها مواطنو البلدين، لا سيما مواطنينا الذين سيتوجهون إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة".