وزير التجارة التركي يلتقي نظيره السعودي في الهند

التقى وزير التجارة التركي عمر بولات نظيره السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، على هامش اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين الذي ينعقد في مدينة جايبور الهندية، بحسب تدوينة نشرها الوزير التركي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد بولات أنه بحث مع القصبي "الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بقضايا مثل التجارة الثنائية وخدمات المقاولات وفرص التعاون في نطاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

وتابع: "نعتقد أننا سنواصل تطوير علاقاتنا التجارية بما يتماشى مع التعاون رفيع المستوى بين بلدينا".

وخلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء التجارة والاستثمار، شدد بولات على أهمية النمو الشامل والتنمية البشرية في حل المشكلات العالمية.

وأضاف: "سنناقش في إطار اجتماع مجموعة العشرين، موضوعات التجارة والنمو الاقتصادي والازدهار وتعزيز مرونة سلاسل القيمة العالمية في مواجهة الأزمات وإصلاح منظمة التجارة العالمية".