وزير التجارة التركي يبحث مع نظيره الإماراتي اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة

أكد وزير التجارة التركي عمر بولات مواصلة العمل مع الجانب الإماراتي في سبيل زيادة الاستثمار والتعاون الاقتصادي الثنائي.

جاء ذلك في تعليقه عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، حول اللقاء الذي أجراه مع وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي على هامش اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة دول العشرين في الهند.

وبحث الوزيران التركي والإماراتي اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات التي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

كما بحث الوزيران تنفيذ وتطبيق القرارات التي اتخذها الجانبان في الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات، والمتعلقة بمجالات الاستثمار وقطاع الإنشاءات في إطار "رؤية أبو ظبي 2030"

وأعلن الوزير التركي اتفاقه مع نظيره الإماراتي على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بمشاركة رجال الأعمال من البلدين، قبيل نهاية العام الجاري في تركيا.

وقال: "سنسرع من عملنا من أجل زيادة التجارة الثنائية والاستثمار بين تركيا والإمارات العربية المتحدة"