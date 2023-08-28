وزير التجارة التركي: توقيع مذكرة تعاون اقتصادية مع السعودية قريباً

أعلن وزير التجارة عمر بولات أن تركيا ستوقع مع المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي خلال أيام.

تصريحات الوزير جاءت في منشور على منصة "إكس" بعد لقائه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية بندر بن إبراهيم الخريف والوفد المرافق له، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف: "سننفذ خطة قوية لزيادة التجارة بين السعودية وتركيا، خاصة الاستثمارات المتبادلة في قطاع التصنيع. وفي هذا الإطار، سنوقع خلال الأيام المقبلة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال استراتيجيات التصدير والشراكات القطاعية".

وأشار بولات إلى أن تركيا ستواصل العمل مع الجانب السعودي لحصول الشركات التركية على المزيد من الحصص من مشاريع المملكة في إطار استراتيجية الصناعة الوطنية والتعدين و"رؤية السعودية 2030" من خلال التعاون الناشئ بين البلدين بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جدة الشهر الماضي.