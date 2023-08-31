نمو الاقتصاد التركي 3.8 بالمئة في الربع الثاني من 2023

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، الخميس، أن الاقتصاد التركي حقق نمواً بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري 2023.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته الهيئة عن بيانات إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد البلاد، خلال الفترة بين أبريل/ نيسان - مايو/ حزيران 2023.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن الاقتصاد التركي واصل بذلك نموه للربع الـ12 على التوالي.

وأفادت أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 60.7 بالمئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لتبلغ 5.5 تريليونات ليرة تركية (271.5 مليار دولار).

وفي معرض تقييمه أرقام التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن اقتصاد بلاده واصل نموه القوي في الربع الثاني رغم الجهود الجارية لتلافي الآثار الاقتصادية للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا فبراير/ شباط الفائت.

وأضاف في تصريح: "بدأنا نرى التأثيرات الإيجابية للسياسات التي طبقناها، وسنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الاستقرار واستمرار هذه التأثيرات".