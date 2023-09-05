وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يلتقي نظيره التركي في إسطنبول

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي، الاتفاق مع تركيا على تسريع مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمة لياسوتوشي، الثلاثاء، خلال لقاء جمعه مع وزير التجارة التركي عمر بولات في إسطنبول، جرى بعده توقيع "إعلان مشترك" بين وفدي البلدين.

وأوضح ياسوتوشي أنهم ناقشوا بشكل شامل العلاقات مع تركيا اليوم، مشيراً إلى أنهم يعتزمون "تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ورفعها إلى مستوى التحالف الاستراتيجي"

وأعرب الوزير الياباني عن تعازيه لأقارب ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي، مضيفاً: "من الآن فصاعدا، سنشارك بنشاط في أعمال إعادة الإعمار".

وتابع: "اتفقنا على تسريع المفاوضات حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المتبادلة للتجارة والاستثمار، واتفقنا على عقد قمة التجارة والاستثمار (TRINS) في طوكيو في أقرب وقت ممكن من العام المقبل".