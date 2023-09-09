وكالة فيتش ترفع النظرة المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة"

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى "مستقرة" وأكدت تصنيفها عند ‭‭B‬‬، قائلة إن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.‭‭‬

كان التصنيف الائتماني لأنقرة، الذي يؤثر على المبلغ الذي تدفعه الحكومة للاقتراض في أسواق رأس المال، في انخفاض قبل انتخابات مايو الرئاسية بسبب الاتجاه التيسيري طويل الأمد في البلاد حيث أعطت الحكومة الأولوية للنمو والصادرات والاستثمار لمعالجة العجز المزمن في الحساب الجاري وخفض التضخم المستشري.

شهد التغيير في اتجاه السياسة منذ الانتخابات، قيام أردوغان بتعيين وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك ومحافظ البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) حفيظة غاي إركان، الذين رفعوا أسعار الفائدة بشكل كبير في محاولة لمعالجة أزمة التضخم طويلة الأجل.

ديتمار هورنونج المحلل لدى موديز لرويترز قال "من الواضح أن تغير المسار إيجابي ائتمانيا.. لكن لا تزال هناك شكوك كبيرة."

وقام البنك المركزي منذ يونيو/حزيران بزيادة سعر الفائدة القياسي ثلاث مرات تقريبًا إلى 25%، وتعهد بتعزيز التشديد النقدي تدريجيًا حسب الحاجة، مضيفًا أن تباطؤ التضخم سيتحقق عام 2024.

ويعتقد المحللون أنه سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة إلى مستوى أعلى بكثير في الاجتماع القادم في 21 سبتمبر لأن التضخم قد عاد إلى ما يقرب من 60%.

وصنفت وكالة موديز تركيا ضمن الدرجة B3غير المرغوب فيها مع "نظرة مستقبلية مستقرة. وليس من المقرر أن تقوم بمراجعة تصنيفها رسميًا حتى ديسمبر. لكن وكالة فيتش، التي تصنف البلاد بدرجة أقل ولديها "نظرة مستقبلية سلبية"، من المقرر أن تراجع تصنيفها، تليها ستاندرد آند بورز جلوبال في وقت لاحق من الشهر.

وقال هورنونج: "إن التحركات التي شهدناها منذ الانتخابات مشجعة ولكن التحديات المقبلة معقدة"، موضحًا أن تهدئة التضخم المتوقع أن يرتفع إلى 65% هذا العام، والتخلص من "الاختلالات المتراكمة" الأخرى كانت مهمة صعبة.

وأضاف: "لدينا نظرة مستقبلية مستقرة بشأن التصنيف، ولا نرى أي مخاطر هبوطية كبيرة، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لرؤية الآثار الإيجابية للتغييرات".

وفيما يتعلق بالتوقيت المحتمل لأي تحرك في التصنيف، سواء الانتقال إلى نظرة مستقبلية إيجابية أو الترقية الكاملة، قال هورنونج: "إنه ليس سباقًا سريعًا، إنه ماراثون".

"نحن بحاجة إلى سجل حافل من السياسات الأكثر تقليدية والحد من الاختلالات المتراكمة.