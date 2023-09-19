منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2023، من 3.6 إلى 4.3 بالمئة، وفق ما ورد في تقرير الآفاق الاقتصادية المؤقتة لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري، والذي أصدرته المنظمة الثلاثاء.

وفي المقابل خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي العام المقبل من 3.7 إلى 2.6 بالمئة، فيما توقعت ارتفاع التضخم خلال 2023، من 44.8 إلى 52.1 بالمئة.

وحول العام المقبل 2024، توقعت المنظمة أن يتراجع التضخم إلى مستوى 39.2 بالمئة.

وعن توقعات المنظمة لنمو الاقتصاد العالمي، أشار التقرير إلى احتمال تحقيق الاقتصاد العالمي نموا قدره 3 بالمئة خلال 2023، والانخفاض في العام المقبل إلى 2.7 بالمئة.

وأما عن منطقة اليورو، خفضت المنظمة توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، التي كانت الأكثر تعرضا مباشرا لتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، من 0.9 إلى 0.6 بالمئة في 2023.

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة اقتصادية دولية تضم 38 عضوا، تأسست عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرًّا لها.