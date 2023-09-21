البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 30 بالمئة

أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، رفع معدل الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، إلى 30 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، بهدف "استقرار الأسعار".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان الخميس.

وأكد "المركزي التركي"، في بيان، أن "الزيادة في الطلب المحلي والدولي على أصول الليرة التركية ستسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار".

وأشار إلى أن اللوائح الضريبية "لها تأثير كبير على معدلات التضخم بسبب الضغوط الموجهة نحو التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف".

وأكد البيان أن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات الأجنبية ودعم إيرادات السياحة للحساب الجاري سيساهم في تعزيز الاستقرار في الأسعار".

ولفت إلى أن "المسار القوي في الطلب المحلي وارتفاع أسعار النفط، يخلق ضغوطا تصاعدية إضافية على التضخم".

وأكد أن لجنة السياسة النقدية "قررت مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل السيطرة على التضخم و التدهور في سلوك التسعير".

كما ذكر أن اللجنة "ستواصل اتخاذ قرارات التشديد الائتماني والكمي إلى جانب زيادة أسعار الفائدة".

وشدد على أن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها في إطار "شفاف يمكن التنبؤ به"، واستخدام جميع الأدوات المتاحة بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في "استقرار الأسعار".