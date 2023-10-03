رئيسة البنك المركزي التركي: سنواصل استخدام كافة الأدوات للمحافظة على استقرار الأسعار

أكد البنك المركزي التركي أنه استخدم وسيواصل استخدام كافة الأدوات بحزم بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في "استقرار الأسعار" ومحاربة التضخم.

وأوضحت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة أركان في كلمة، الثلاثاء، أمام لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان، أنهم بدأوا في عملية التشديد النقدي بشكل قوي وحازم منذ يونيو/ حزيران الماضي، لتعزيز آلية التحويل النقدي والاستقرار المالي.

وأوضحت أن سياسة المركزي تتركز في مكافحة التضخم وتحقيق النمو المستدام في أقرب وقت ممكن.

وأضافت أركان أن الخطوات المتخذة تظهر "عزمنا" على إعادة الثقة وتثبيت التوقعات والقدرة على التنبؤ في الاقتصاد.

وحول ارتفاع التضخم، قالت أركان إن ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف والتعديلات الضريبية الفعالة وزيادة تكاليف المدخلات في القطاعات تتسبب في تدهور عمليات التسعير.

وأضافت أنه نتيجة ظروف العرض الدولية في الطاقة، أسعار الوقود ستظل العامل الأكثر خطرا على التضخم في الفترة المقبلة.

وأشارت أركان إلى أن أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف والتسويات الضريبية فعالة في زيادة أسعار الوقود، وقالت إن الوقود عامل مهم يعزز انتشار زيادات الأسعار بين القطاعات، لأنه يؤثر على تكاليف مدخلات العديد من القطاعات.