طوفان الأقصى.. الشيكل الإسرائيلي في أدنى مستوى له منذ 2016

تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته منذ 2016 مقابل الدولار في التعاملات صباح اليوم، متأثرا بعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

ويأتي تراجع الشيكل، بعد يوم من هبوط بورصة تل أبيب بنسبة 8.04 بالمئة في أولى جلسات الأسبوع في إسرائيل، الأحد، وسط تأثر قطاعات التأمين، والاستثمار، والإنشاءات، والبنوك.

وبلغ سعر صرف الشيكل في التعاملات الصباحية اليوم 3.93 شيكلات لكل دولار واحد، بينما كان قد كسر مستوى 3.95 شيكلات في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وبذلك، يواجه الشيكل ضربة إضافية هذا العام، بعد أن تعرض في وقت سابق لموجة هبوط تسببت بها خطة إصلاح القضاء والمصادقة عليها من جانب الكنيست.

كان تقرير سابق صدر في يونيو/حزيران الماضي لبنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس، قال فيه إن القيمة العادلة لسعر صرف الدولار هي 3.3 شيكلات، بينما كانت قيمته الفعلية في ذلك الوقت 3.78 شيكلات.

والأحد، قال موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، إن "الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس، مصحوبا بالخلاف الاجتماعي والسياسي في إسرائيل (خطة إصلاح القضاء)، سيؤدي إلى المزيد من انخفاض قيمة الشيكل".

وإلى جانب الكلفة المرتفعة للحرب، وزارة المالية وبنك إسرائيل سيكونان بمواجهة ضعف الشيكل، ومحاولة الحفاظ على سعر منطقي ضمن نطاق 3.8 شيكلات / دولار.