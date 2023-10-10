تركيا تقترب من "تثبيت" التضخم وتشهد ارتفاعاً في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الثلاثاء، إن تركيا تقترب من تثبيت التضخم وأن التضخم السنوي سينخفض في النصف الثاني من العام المقبل.

وفي مقابلة متلفزة على قناة "A Para" التركية المتخصصة بالاقتصاد، توقع شيمشك زيادة تدفق الأموال الأجنبية بشكل يواكب تنفيذ تركيا لبرنامجها الاقتصادي، مع استمرار جذب البلاد اهتمام المستثمرين بالرغم من الأجواء الاقتصادية العالمية المعاكسة.

وأوضح شيمشك أنه أجرى لقاءات مكثفة مع أكثر من 100 مستثمر في لندن، وأن هناك اهتمام كبير من المستثمرين الدوليين بتركيا.

وأضاف أن التحولات الأخيرة في الاقتصاد التركي جذبت مؤخرا الأموال الأجنبية، وأن التوقعات تشير إلى زيادة التدفقات المالية في الفترة المقبلة "لأننا في المراحل الأولى للبرنامج الاقتصادي متوسط الأمد".

وذكر وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الثقة في الاقتصاد التركي زادت عقب الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالبرنامج الاقتصادي، فضلا عن زيادة الثقة في تركيا.

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الماضي كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة المقبلة.

ومن أهداف البرنامج الاقتصادي بلوغ حجم الاقتصاد التركي لأكثر من 1.3 تريليون دولار والدخول في قائمة الدول ذات الدخل المرتفع بزيادة الناتج القومي للفرد إلى 14 ألفا و855 دولارا.