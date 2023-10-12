وزير التجارة التركي: حجم التجارة مع الاتحاد الإفريقي زاد 7.5 مرات في عقدين

كشف وزير التجارة التركي عمر بولات بأن حجم التجارة مع الاتحاد الإفريقي زاد 7.5 مرات في السنوات العشرين الماضية وأنه بلغ 40.7 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة الخميس، في فعاليات منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي الرابع الذي انطلق بمدينة إسطنبول.

وأوضح بولات أن حجم التجارة التركية الإفريقية كانت عند مستوى 5.4 مليارات دولار في 2003، ووصلت نهاية العام الماضي إلى 40.7 مليار دولار.

وذكر أنه عقد لقاءات عدة على هامش المنتدى مع رجال أعمال، وأن اللقاءات الثنائية ستستمر لإجراء مفاوضات تجارية.

وأكد أن تركيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الدول الإفريقية، مشيرا إلى تنفيذ استراتيجية تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع بلدان القارة منذ عام 2003.

وأشار إلى أن الاستثمارات التركية في إفريقيا بلغت 10 مليارات دولار، وأن المستثمرين الأتراك يوفرون فرص عمل لمئات آلاف الأشخاص هناك، فضلا عن المساهمة في تنمية دول القارة.